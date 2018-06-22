ЧС-2018 Франція – Австралія: ода новим технологіям, історичний рекорд і слабкість фаворита

Франція та Австралія стартували на Чемпіонаті світу 2018 у групі C. Звіт і рахунок матчу читайте на "Футбол 24".

Матч Франція – Австралія стартував о 13:00 за київським часом. Після перших 45 хвилин нічия 0:0. У цій же групі грають Перу і Данія.

Франція – Австралія – відео голів

Уже на 2-й хвилині Мбаппе на швидкості увірвався у штрафний, але з гострого кута пробив у воротаря. До 6-ї Франція вже тричі пробивала у площину воріт, але Погба і Грізманн також програли дуель Раяну. Перший прицільний удар Австралії на 18-й обернувся найгрізнішим моментом старту зустрічі та й усього тайму. Муй закрутив зі стандарту, м'яч від голови Сейнсбері полетів у кут, але Льоріс витягнув.

Після цього моменту Франція остаточно здулась і довго не могла повернутись на ударну позицію. Кидалась в очі безпорадність Грізманна, який ледь не перейшов у Барселону, і Дембеле, який уже там. Перший тайм завершувався невлучним ударом австралійця, і це символічно.

Перу – Данія: анонс матчу ЧС-2018

Франція прокинулась аж на 54-й хвилині. Погба дали море простору в центрі поля, пішла блискавична передача в розріз, Вісдом зіграв у м'яч і трохи ногу Грізманна. Уругвайський арбітр не одразу, але взявся перевірити епізод на повторах і призначив пенальті. Грізманн реалізував так, що Раян навіть не ворухнувся, і забив перший гол Франції на ЧС-2018. На 61-й дикий ляп Умтіті, який зіграє рукою у повітрі при простому навісі, привів до пенальті у відповідь. Тут уже Льоріс не виручив.

І знову команди грали без моментів, а на допомогу суддям прийшли технології. Лише автоматична фіксація гола визначила, що м'яч після удару Погба і рикошету захисника повністю пересік лінію воріт. Арбітру відразу прийшло сповіщення від системи Goal Line Technology GLT, і він вказав на центр. А трохи згодом глядачі на повторах переконались, що техніка працює коректно.

Це вперше на Чемпіонаті світу 2018 система автоматичного визначення гола спрацювала і дозволила судді зарахувати взяття воріт. Відтак на виході маємо технологічну перемогу Франції – обох голів не було б, якби судді не допомогли електроніка і помічник з відео. Цікаво, що вперше система GLT на Мундіалі також була використана в матчі збірної Франції – у 2014-му таким чином зарахували гол Бензема.

Зірки Франції розчарували

Якщо і називати когось найкращим, то серед гірших. ФІФА визначила Грізманна гравцем матчу, але сам Антуан не вразив навіть свого тренера Дешама. Мбаппе сяяв у перші 10-15 хвилин, а потім загубився. Погба забив курйозний гол і віддав той самий пас, після якого Грізманн заробив суперечливий пенальті. Умтіті по-дитячому подарував пенальті, а Дембеле взагалі ніби забув вийти на поле. Загалом французи показали не більше 15-20 хвилин футболу, показавши себе посередньою командою решту часу.

Симпатична, але нефартова Австралія

Австралійці поступались француза тільки за статистикою. Так, Раян здійснив більше сейвів, однак за гострими моментами команда ван Марвейка майже не поступилась. Якби не технології, уругвайський суддя навряд чи призначив би пенальті в їхні ворота та зарахував гол Погба, тож теоретично могли розраховувати і на перемогу. Австралія напрацювала на нічию, але трішки не дотягнула. Сподобалось, як ця збірна вийшла зі стартового штурму Франції і більше не дозволяла супернику зайвого.

Цікаві факти

Австралія стала 5-ю збірною в історії чемпіонатів світу, яка програли свою стартову гру на 3-х поспіль ЧС (після Бельгії, Мексики, Болгарії та Саудівської Аравії).

Франція виграла у 1 турі на 2-х поспіль мундіалях вперше у своїй історії.

Щоразу, коли французи вигравали дебютний матч (6 випадків), вони доходили мінімум у чвертьфінал Чемпіонату світу.

Франція випустила наймолодший склад (24 роки і 196 днів) на Мундіалі за 84 роки. У 1934-му Австрія зіграла із середнім віком 24 роки і 162 дні.

Кіліан Мбаппе (19 років і 178 днів) став наймолодшим гравцем збірної Франції в історії Кубка світу.

Це перший матч ЧС в історії, коли в одному матчі використання VAR і технології визначення гола вплинуло на підсумковий результат.

ЧС-2018. Група C, 1 тур

Франція – Австралія – 2:1

Голи: Грізманн, 58 (пен.), Погба, 81 – Єдінак, 62