Одеська команда розпочинає другий етап підготовки до другої частини сезону.

Як відомо, у понеділок, 31 січня, Чорноморець вирушить на другий тренувальний збір до Туреччини. Головний тренер "моряків" Роман Григорчук візьме з собою трьох футболістів Динамо, повідомляє журналіст каналів "Футбол" Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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До числа обраних потрапили захисник Крістіан Біловар та хавбеки Георгій Цітаішвілі та Микола Михайленко. Орендні угоди з іншими динамівцями було розірвано.

До слова, пропустить збір Бека Вачіберадзе, який проходитиме в Одесі реабілітацію після травми коліна. Натомість повністю відновився шведський новачок Дуглас Бергквіст.

Нагадаємо, на зимову паузу Чорноморець пішов на тринадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 14 очок.

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