Одесская команда начинает второй этап подготовки ко второй части сезона.

Как известно, в понедельник, 31 января, Черноморец отправится на второй тренировочный сбор в Турцию. Главный тренер "моряков" Роман Григорчук возьмет с собой троих футболистов Динамо, сообщает журналист "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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В число избранных попали защитник Кристиан Биловар и хавбеки Георгий Цитаишвили и Николай Михайленко. Арендные соглашения с другими динамовцами были разорваны.

К слову, пропустит сбор Бека Вачиберадзе, который будет проходить в Одессе реабилитацию после травмы колена. В то же время полностью восстановился шведский новичок Дуглас Бергквист.

Напомним, на зимнюю паузу Черноморец ушел на тринадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 14 очков.

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