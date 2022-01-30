Чорноморець вирішив відмовитись від співпраці одразу з 8 футболістами, повідомляє прес-служба клубу.

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Непотрібними Роману Григорчуку виявились: Владислав Ванат, Валерій Дубко, Олексій Ларін, Мохаммед Кадірі та Денис Кузик. Також моряки попрощались з воротарями Владиславом Кучеруком та Володимиром Кринським. Не вразив своєю формою і голкіпер юнацької збірної Боснії і Герцеговини Філіп Васіль.

У понеділок, 31 січня, Чорноморець вирушить на другий тренувальний збір до Туреччини. Вже там до одеситів приєднаються два нових легіонери та один український воротар, ім'я якого не розголошується.

Нагадаємо, на зимову паузу Чорноморець пішов на тринадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 14 очок.

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