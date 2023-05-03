Чорноморець, який продовжує боротьбу за збереження прописки в еліті, приймав Колос. Ковалівці останні два матчі програли, значно погіршивши шанси на потрапляння у єврокубки. А календар у підопічних Ярослава Вишняка ще той – попереду і СК Дніпро-1, і Динамо, і Ворскла з Олександрією. Тож поповнювати очковий багаж треба було вже і зараз. Про бойовий настрій одеситів у домашньому матчі годі було й казати.

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Перший небезпечний момент у матчі на п'ятій хвилині створили господарі: Авагімян добре відкривався у штрафному суперника, але пас на нього перехопив Волинець, вчасно розгадавши задум суперника. Вже у наступній атаці Чорноморець вийшов вперед: після навісу з кутового від Кузика Бадібанга головою замкнув у дальній кут, оформивши свій другий гол за "моряків".

За трохи Оріховський міг зрівнювати, але замикаючи передачу Болбата з лівого флангу пробив над воротами.

На 21-й хвилині Алефіренко ледь не подвоїв рахунок: прорвавшись правим флангом у штрафний він потужно пробив – Волинець не без проблем перевів на кутовий. Згодом Демченко з кута воротарського закручував у дальній кут, але забракло лічених сантиметрів. В середині тайму Бадібанга передачею знайшов Путрю в районі одинадцятиметрової позначки, але останній головою пробив над поперечиною.

У відповідь Кравченко прострілив з правого флангу, але спочатку Ільїн не влучив по м'ячу, а потім і Болбат не зміг замкнути на дальній стійці. Лисенко міг забивати у роздягальню, але з лінії штрафного пробив повз ворота.

По перерві Чорноморець подвоїв після кумедного рикошету. Після передачі Бадібанги Чоботенко намагався перехопити м'яч, але той відскочив від ноги захисника Колоса за спину Волинцю. Як не намагався кіпер збірної України наздогнати м'яч, Алефіренко був швидшим і добив сферу у сітку.

На 63-й хвилині Болбат дивом не влучив у вже порожні ворота Чорноморця, пробивши з близької відстані у стійку.

За трохи Волинець врятував Колос від третього гола: Путря навісив зі своєї половини поля, а Алефіренко не зупиняючи м'яч вирішив закинути Євгену за комірець (той вийшов занадто далеко з воріт). Кіпер ковалівців у карколомному стрибку зумів дотягнутись до круглого.

Заведеність одеситів дозволила їм забити втретє. Путря обігрався з Демченком перед штрафним і віддав на Алефіренка. Той пробив з лінії карного, Волинець відбив перед собою, але першим на добиванні був Демченко (забивши перший гол за "моряків").

На 78-й хвилині Колос залишився у меншості – Ісаєнко отримав червону картку за підкат на Кузику (хоча фол був не настільки брутальним і цілком можна було обійтись і "гірчичником").

Перемога принесла Чорноморцю 26 очок і підняла на дев'яту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Колос з 30-ма балами десятий.

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