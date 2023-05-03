Черноморец, который продолжает борьбу за сохранение прописки в элите, принимал Колос. Ковалевцы последние два матча проиграли, значительно ухудшив шансы на попадание в еврокубки. А календарь у подопечных Ярослава Вишняка еще тот – впереди и СК Днепр-1, и Динамо, и Ворскла с Александрией. Поэтому пополнять очковый багаж надо было уже и сейчас. О боевом настрое одесситов в домашнем матче нечего было и говорить.

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Первый опасный момент в матче на пятой минуте создали хозяева: Авагимян хорошо открывался в штрафной соперника, но пас на него перехватил Волынец, вовремя разгадав замысел соперника. Уже в следующей атаке Черноморец вышел вперед: после навеса с углового от Кузыка Бадибанга головой замкнул в дальний угол, оформив свой второй гол за "моряков".

Вскоре Ориховский мог сравнивать, но замыкая передачу Болбата с левого фланга пробил над воротами.

На 21-й минуте Алефиренко едва не удвоил счет: прорвавшись по правому флангу в штрафную он мощно пробил – Волынец не без проблем перевел на угловой. Впоследствии Демченко с угла вратарской закручивал в дальний угол, но не хватило считанных сантиметров. В середине тайма Бадибанга передачей нашел Путрю в районе одиннадцатиметровой отметки, но последний головой пробил над перекладиной.

В ответ Кравченко прострелил с правого фланга, но сначала Ильин не попал по мячу, а затем и Болбат не смог замкнуть на дальней штанге. Лысенко мог забивать в раздевалку, но с линии штрафной пробил мимо ворот.

После перерыва Черноморец удвоил после забавного рикошета. После передачи Бадибанги Чоботенко пытался перехватить мяч, но тот отскочил от ноги защитника Колоса за спину Волынцу. Как ни пытался кипер сборной Украины догнать мяч, Алефиренко был быстрее и добил сферу в сетку.

На 63-й минуте Болбат чудом не попал в уже пустые ворота Черноморца, пробив с близкого расстояния в стойку.

Вскоре Волынец спас Колос от третьего гола: Путря навесил со своей половины поля, а Алефиренко не останавливая мяч решил забросить Евгению за шиворот (тот вышел слишком далеко из ворот). Кипер ковалевцев в сногсшибательном прыжке сумел дотянуться до круглого.

Заведенность одесситов позволила им забить в третий раз. Путря обыгрался с Демченко перед штрафной и отдал на Алефиренко. Тот пробил с линии штрафной, Волынец отбил перед собой, но первым на добивании был Демченко (забив первый гол за "моряков").

На 78-й минуте Колос остался в меньшинстве – Исаенко получил красную карточку за подкат на Кузыке (хотя фол был не столь грубым и вполне можно было обойтись и "горчичником").

Победа принесла Черноморцу 26 очков и подняла на девятую строчку турнирной таблицы УПЛ, Колос с 30-ю баллами десятый.

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