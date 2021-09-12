Минай активно розпочав поєдинок, захопивши ініціативу й ледь не забивши вже на 2-й хвилині зустрічі. Гол міг виявитись шикарним: Коваленко змістився з лівого флангу вздовж штрафного і під тиском захисників закрутив м'яч у дальню дев'ятку – втім, Богдан влучив у стійку. Ще за три хвилини Хахльов увірвався в карний майданчик на ударну позицію, але пробити Олексій не встиг. Чорноморець огризнувся стандартом, з якого Цітаішвілі пробив у стінку.

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З другої третини першого тайму Чорноморець перехопив контроль над грою, не відпускаючи її до самого фінального свистка. Підопічні Юрія Мороза так сильно притиснули закарпатців, що в одному з епізодів Книшу розбили голову – останній намагався заблокувати удар Артура з близької відстані. Втім, це був не найбільш небезпечний момент.

Одесити могли б розгромити Минай, якби не катастрофічна реалізація. Так, на 19-й хвилині Кравченко вистрілив метрів з 20-ти під поперечину з рикошетом від коліна Лиховидька – Кучер парирував. На 34-й Ванат опинився перед голкіпером і пробив прямо в нього, а м'яч по дузі полетів у ворота. Векляк виніс його головою з лінії, Авагімян зіграв на добиванні, але тут вже встиг повернутись Кучер – сейв! Ще за три хвилини "моряки" таки забили зусиллями Ісаєнка, однак лайнсмен помітив у нападника офсайд.

Покарання за марнотратство було жорстоким: на 41-й хвилині Вишневський увійшов у штрафний Чорноморця і впав після дотику Вантуха, у якого цей матч був дебютним у складі одеситів – пенальті! Байдал впевнено його реалізував. 1:0! Втім, навіть після цього фіаско гості не перестали марнувати супермоменти: у компенсований час Ванат замкнув простріл на лінію воротарського ударом у дотик, але Владислав влучив у Кучера! Після цього м'яч дугою полетів під ліву стійку, однак у ворота він не зайшов.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги господарів. Початок другого тайму шокував Чорноморець: на 53-й хвилині звичайне закидання від Хахльова вилилось у вихід Вишневського віч-на-віч – Олег легко обіграв Кучерука. 2:0! Здавалося, що тепер Минай свого не відпустить.

Втім, "моряки" не розкисли. Вже на 57-й хвилині підопічні Юрія Мороза скоротили відставання в рахунку внаслідок вривання Ваната на правий край карного майданчика з пострілом поміж ніг Кучеру – 2:1! На 63-й Тлумак метрів з 20-ти крутив під дальню стійку господарів – неточно. Ще за хвилину Путря завдав удару з правої половини штрафного, змусивши Кучера виконати черговий крутий сейв. Відскок підхопив Авагімян, який з близької відстані пробив так сильно, що Кучер залетів у ворота разом з м'ячем. 2:2!

Василь Кобін одразу випустив на поле Селезньова з Кобаком, а у Чорноморця ще раніше вийшли Тлумак та Брагару. Пізніше до них додався і нападник Бугай, однак таке підсилення атаки не принесло командам жодного зиску. За 25 хвилин вболівальників потішили тільки сильним ударом Цітаішвілі з лету з гострого кута – його заблокував один із захисників. Все. На полі стало нудно.

Наприкінці зустрічі обидва колективи могли вирвати перемогу. Набрати три очки для одеситів міг Цітаішвілі: на 86-й хвилині він потужно вистрілив з правого краю штрафного, а на 87-й він завдав удару з лівого – в обох випадках м'яч промайнув у сантиметрах від стійки! Минай же на 90-й хвилині міг заробити пенальті за фол проти Селезньова, однак замість "11-метрового" арбітр свиснув симуляцію. Євген отримав жовту, хоча на відео епізод виглядав неоднозначно.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

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