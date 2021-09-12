Минай активно начал поединок, захватив инициативу и едва не забив уже на 2-й минуте встречи. Гол мог оказаться шикарным: Коваленко сместился с левого фланга вдоль штрафной и под давлением защитников закрутил мяч в дальнюю девятку – впрочем, Богдан попал в штангу. Еще через три минуты Хахлев ворвался в штрафную на ударную позицию, но пробить Алексей не успел. Черноморец огрызнулся стандартом, с которого Цитаишвили пробил в стенку.

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Со второй трети первого тайма Черноморец перехватил контроль над игрой, не отпуская ее до самого финального свистка. Подопечные Юрия Мороза так сильно прижали закарпатцев, что в одном из эпизодов Кнышу разбили голову – последний пытался заблокировать удар Артура с близкого расстояния. Впрочем, это был не самый опасный момент.

Одесситы могли бы разгромить Минай, если бы не катастрофическая реализация. Так, на 19-й минуте Кравченко выстрелил метров с 20-ти под перекладину с рикошетом от колена Лиховидька – Кучер парировал. На 34-й Ванат оказался перед голкипером и пробил прямо в него, а мяч по дуге полетел в ворота. Векляк вынес его головой с линии, Авагимян сыграл на добивании, но здесь уже успел вернуться Кучер – сейв! Еще через три минуты "моряки" забили усилиями Исаенко, однако лайнсмен заметил у нападающего офсайд.

Наказание за расточительность было жестоким: на 41-й минуте Вишневский вошел в штрафную Черноморца и упал после касания Вантуха, у которого этот матч был дебютным в составе одесситов – пенальти! Байдал уверенно его реализовал. 1:0! Впрочем, даже после этого фиаско гости не перестали тратить супермоменты: в компенсированное время Ванат замкнул прострел на линию вратарской ударом в касание, но Владислав попал в Кучера! После этого мяч дугой полетел под левую штангу, однако в ворота он не вошел.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе хозяев. Начало второго тайма шокировало Черноморец: на 53-й минуте обычный заброс от Хахлева вылился в выход Вишневского один на один – Олег легко обыграл Кучерука. 2:0! Казалось, что теперь Минай своего не отпустит.

Впрочем, "моряки» не раскисли. Уже на 57-й минуте подопечные Юрия Мороза сократили отставание в счете в результате врывания Ваната на правый край штрафной с выстрелом между ног Кучера – 2:1! На 63-й Тлумак метров с 20-ти крутил под дальнюю штангу хозяев – неточно. Через минуту Путря нанес удар с правой половины штрафной, заставив Кучера выполнить очередной крутой сейв. Отскок подхватил Авагимян, который с близкого расстояния пробил так сильно, что Кучер залетел в ворота вместе с мячом. 2:2!

Василий Кобин сразу выпустил на поле Селезнева с Кобаком, а у Черноморца еще раньше вышли Тлумак и Брагару. Позже к ним добавился и нападающий Бугай, однако такое усиление атаки не принесло командам никакой выгоды. За 25 минут болельщиков порадовали только сильным ударом Цитаишвили с лету с острого угла – его заблокировал один из защитников. Все. На поле стало скучно.

В конце встречи оба коллектива могли вырвать победу. Набрать три очка для одесситов мог Цитаишвили: на 86-й минуте он мощно выстрелил с правого края штрафной, а на 87-й он нанес удар с левой – в обоих случаях мяч пролетел в сантиметрах от штанги! Минай же на 90-й минуте мог заработать пенальти за фол против Селезнева, однако вместо "11-метрового" арбитр свистнул симуляцию. Евгений получил желтую, хотя на видео эпизод выглядел неоднозначно.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

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