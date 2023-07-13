Український півзахисник Ілля Путря і надалі виступатиме за Чорноморець, повідомляє прес-служба "моряків".

Чорноморець поцупив скандального вінгера Металіста

25-річний хавбек підписав з одеситами новий контракт терміном на один сезон – до 30 червня 2024 року.

Зазначається, що Путрею цікавились декілька провідних українських клубів, однак капітан Чорноморця вирішив залишитись у колективі Романа Григорчука.

Нагадаємо, Ілля – вихованець Шахтаря. Виступав за другу команду "гірників" і Маріуполь. У Чорноморці – з вересня 2020 року. Минулого сезону провів за "моряків" 26 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

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