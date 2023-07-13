Украинский полузащитник Илья Путря и в дальнейшем будет выступать за Черноморец, сообщает пресс-служба "моряков".

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25-летний хавбек подписал с одесситами новый контракт сроком на один сезон – до 30 июня 2024 года.

Отмечается, что Путрей интересовались несколько ведущих украинских клубов, однако капитан Черноморца решил остаться в коллективе Романа Григорчука.

Напомним, Илья – воспитанник Шахтера. Выступал за вторую команду "горняков" и Мариуполь. В Черноморце – с сентября 2020 года. В прошлом сезоне провел за "моряков" 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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