Прес-служба одеського клубу повідомила про ще одного новачка. Богдан Бойчук підписав контракт з Чорноморцем.

Чорноморець офіційно підсилив склад легіонером

27-річний гравець має досвід гри за межами України. Він виступав за молдавський Белць, російський Нафтохімік, молдовське Динамо-Авто. В минулому сезоні Бойчук захищав кольори Металіста. До слова, у 2017 році Богдан став фігурантом справи про договірні матчі. УАФ дискваліфікувала футболіста на один рік.

За Металіст в кампанії 2022/23 вінгер зіграв у дев'яти матчах, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу. Зауважимо, що Бойчук поїхав на перегляд до Чорноморця, маючи на руках контракт з харків'янами.

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