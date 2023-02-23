Півзахисник Чорноморця Владислав Наумець залишив клуб з Південної Пальміри, повідомляє прес-служба "моряків".

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23-річний вінгер активував опцію контракту, яка дозволяє йому в одноосібному порядку не продовжувати угоду на другу половину сезону.

Нагадаємо, Наумець – вихованець Динамо. Виступав за грецьку Яніну (3 сезони) та Минай. За Чорноморець грав з серпня 2022 року. У поточному сезоні провів за одеситів 13 матчів, в яких віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

За інформацією ЗМІ, наступним клубом Владислава стане Металіст.

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