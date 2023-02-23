Полузащитник Черноморца Владислав Наумец покинул клуб из Южной Пальмиры, сообщает пресс-служба "моряков".

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23-летний вингер активировал опцию контракта, которая позволяет ему в единоличном порядке не продлевать соглашение на вторую половину сезона.

Напомним, Наумец – воспитанник Динамо. Выступал за греческую Янину (3 сезона) и Минай. За Черноморец играл с августа 2022 года. В текущем сезоне провел за одесситов 13 матчей, в которых отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

По информации СМИ, следующим клубом Владислава станет Металлист.

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