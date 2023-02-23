АЕК Ларнака ніби насміхається з українського чемпіонату. Поки наші спортивні боси розказують про "уваженіє к вєлікому клубу" та європейські перспективи, лідери УПЛ безнадійно горять не найсильнішій команді з Кіпру. Систематично горять. Острів'яни двічі розбили СК Дніпро-1 у плей-офф Ліги Європи, набрали 4 очки з Динамо в групі, а потім повернулись в Лігу конференцій і ще раз прибили СК – причому у всіх випадках це було заслужено.

Кучер знайшов пояснення кіпріотському прокляттю СК Дніпро-1 у єврокубках

Від підопічних Олександра Кучера очікували проблем, пов'язаних із зіграністю та ігровим тонусом, але поразка виявилась набагато серйознішою. Дніпровці провели всього 6 ударів по воротах, награвши на 0,31 очікуваних голів. У АЕК Ларнаки – 15 пострілів і 1,54 xG. За кількістю атак кіпріоти перевершили СК Дніпро-1 майже в три рази (20 vs 8). Жах.

У головного претендента на золото УПЛ не виходило нічого. Захисники не могли просунути м'яч навіть у другу третину поля, Довбик грав без підтримки, а лівий фланг не працював ні до замін, ні після. Тотально розчарували новачки Хайнер і Пеглоу. Майже всі дії в атаці були максимально банальними, а при обороні програвались нічийні м'ячі та стандарти – вони знову стали головною вразливістю українського колективу.

Це був вже третій поєдинок СК Дніпра-1 проти АЕК Ларнаки. В кожному з них "спортклубівці" виявились неготовими до простих родзинок острів'ян – кросів, стандартів, дальніх ударів і перехідних фаз. Така картина неабияк тривожить перед матчем-відповіддю, але не варто вішати носа.

Кіпріоти з позиційних атак майже нічого не створили, а підопічні Олександра Кучера навіть за жахливої статистики могли забивати. Та і підсумковий рахунок – 0:1 – не є страшним. Зрештою, АЕК свій останній матч у чемпіонаті програв.

АЕЛ Лімасол регулярно карав Ларнаку через фланги, запускаючи передачі за спину фулбекам – особливо важко було лівому (Енглезу), хоча й праворуч все виглядало сумно. Два голи й кілька моментів пройшли саме після передач за спину по флангу. Між тим, у дніпровців є класні вінгери, здатні реалізувати подібну тактику.

Також у АЕЛ Лімасола працювали кроси, от тільки чи вийде їх замикати сьогодні? І чи виживе взагалі атака, враховуючи тривожні новини щодо стану Довбика? Повідомляється, що Артем з великою ймовірністю пропустить матч.

Взагалі, прохід СК Дніпра-1 у 1/8 фіналу перебуває під великим питанням, з огляду на першу зустріч та відсутність ігрового тонусу. Можливо, сьогодні все буде значно краще.

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – АЕК Ларнака

СК Дніпро-1: Валеф – Хайнер, Сваток, Адамюк, Горбунов – Бланко, Рубчинський – Гуцуляк, Піхальонок, Амаш – Пеглоу

АЕК Ларнака: Піріч – Росалес, Мілічевіч, Томовіч, Енглезу – Понс, Густаву – Фараж, Трічковські, Д'юрчо – Лопеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Без Довбика сподіватись на прорив надзвичайно важко. Та і в УПЛ без нього буде непросто, а з цим АЕКом тим паче. Навіть в оптимальному складі СК Дніпро-1 програв кіпріотам тричі поспіль, причому по ділу.

Попередня зустріч з острів'янами дає надію, що не все так погано. Поєдинок був нудним, моменти у гостей виникали тільки після стандартів, а тактичні недопрацювання не виглядають критичними. У ще одну поразку точно не віриться – втім, рахунок грає на користь АЕК Ларнаки, а голи в єврокубках СК Дніпро-1 пропускав у шести матчах із семи.

Саме тому ми і не поставимо на перемогу "спортклубівців". АЕК Ларнака, ймовірно, таки пройде далі.

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