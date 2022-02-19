28-річний канадець офіційно став гравцем "моряків", інформує прес-служба клубу, яка креативно підійшла до представлення футболіста, але не вказала жодних деталей трансферу.

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Попереднім місцем роботи Джеймса був Вайле, з яким він мав контракт до 2023 року. Цього сезону за данців оборонець провів 16 поєдинків, але результативними діями не відзначався. Манджрекар також може похизуватись виступами за збірну Канади: 17 поєдинків та два забиті м'ячі.

Нагадаємо, Чорноморець розташувався на 13-й сходинці турнірної таблиці, випереджаючи останній Маріуполь на 6 очок.

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