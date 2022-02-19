Черноморец подтвердил трансфер защитника сборной Канады
Манджрекар Джеймс, защитник Вайле, отныне будет выступать в украинской Премьер-лиге.
28-летний канадец официально стал игроком "моряков", сообщает пресс-служба клуба, которая креативно подошла к представлению футболиста, но не указала никаких деталей трансфера.
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Предыдущим клубом Джеймса был Вайле, с которым у него был контракт до 2023 года. В этом сезоне за датчан защитник провел 16 поединков, но результативными действиями не отличался. Манджрекар также может похвастаться выступлениями за сборную Канады: 17 поединков и два забитых мяча.
Напомним, Черноморец расположился на 13-й строчке турнирной таблицы, опережая последний Мариуполь на 6 очков.
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