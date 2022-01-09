Одеський клуб продовжує підсилюватись після приходу Романа Григорчука на посаду наставника "моряків".

Сухоцький підписав угоду з Чорноморецем та потрапив до списку гравців, які вирушать на збори з командою, інформує meta-ratings.

Морозюк близький до відновлення кар'єри в Чорноморці – одесити також можуть підписати Кузика

Окрім екс-захисника Десни, склад одеситів поповнив і воротар Євген Паст. Наразі Чорноморець ще не визначився щодо кандидатур Сергія Болбата та Пилипа Будківського – останній не підтвердив інформацію щодо трансферу.

До слова, "моряки" посідають 14 місце в УПЛ за підсумками осінньої частини чемпіонату та змінили тренера під час зимової перерви.

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