Чорноморець підписав контракти з вихованцем Динамо та досвідченим воротарем, – ЗМІ
Одеський клуб продовжує підсилюватись після приходу Романа Григорчука на посаду наставника "моряків".
Сухоцький підписав угоду з Чорноморецем та потрапив до списку гравців, які вирушать на збори з командою, інформує meta-ratings.
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Окрім екс-захисника Десни, склад одеситів поповнив і воротар Євген Паст. Наразі Чорноморець ще не визначився щодо кандидатур Сергія Болбата та Пилипа Будківського – останній не підтвердив інформацію щодо трансферу.
До слова, "моряки" посідають 14 місце в УПЛ за підсумками осінньої частини чемпіонату та змінили тренера під час зимової перерви.
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