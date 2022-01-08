Морозюк може відновити ігрову кар'єру в Чорноморці, повідомляє журналіст Роман Бебех. За інформацією Telegram-каналу Динамо Киев Inside, контракт розрахований на 1,5 роки.

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Окрім Миколи, до "моряків" може приєднатись Орест Кузик, який наразі виступає за Рух. Деталі про можливий перехід мають з'явитись найближчим часом.

Додамо, що Морозюк останні півроку провів без клубу після того, як його контракт з турецьким Різеспором добіг кінця. Кузик же зіграв 11 матчів за Рух, у яких відзначився 1 забитим голом.

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