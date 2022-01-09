Сухоцкий подписал соглашение с Черноморцем и попал в список игроков, которые отправятся на сборы с командой, информирует meta-ratings.

Морозюк близок к возобновлению карьеры в Черноморце – одесситы также могут подписать Кузыка

Кроме экс-защитника Десны, состав одесситов пополнил и вратарь Евгений Паст. В настоящее время Черноморец еще не определился с кандидатурами Сергея Болбата и Филиппа Будковского – последний не подтвердил информацию о трансфере.

К слову, "моряки" занимают 14-е место в УПЛ по итогам осенней части чемпионата и сменили тренера во время зимнего перерыва.

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