Ізраїльський нападник (хоча Transfermarkt інформує, що його основна позиція – атакувальний півзахисник) приєднався до Чорноморця на правах вільного агента.

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"Ізраїль нарешті розпочав постачання в Україну зброї для нападу. Тепер історію перемог Чорноморця писатимуть ще й справа наліво. Зустрічайте нового нападника Чорноморця – Гай Хадіда", – йдеться в повідомленні на офіційному Telegram-каналі одеситів.

Зауважимо, що Хадіда більшість своєї кар'єри відіграв на батьківщині (Рамат ха-Шарон, Маккабі Явне, Хапоель Кфар Саба, Бейтар Тель-Авів, Хапоель Хайфа, Маккабі Петах-Тіква, Маккабі Бней-Рейне і Хапоель Єрусалим). Останнім його клубом був турецький Сакар'яспор, за який відзначився 2 голами та асистом в 11 матчах.

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