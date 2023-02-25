"Борячук? Йому вже немає, куди переходити, крім Зорі. Металіст 1925 – уже ні, Чорноморець – теж ні. Ми говорили про зарплату – має бути 10 тисяч на місяць. Річ у тім, що Борячук – це форвард настрою, людина настрою. Усі про це знають, і з цієї причини Олександрія вирішила не продовжувати переговори.

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Часу залишилося мало, можна заявляти новачків до першого березня. Я знаю, що Зоря намагалася викупити Борячука у Шахтаря. Називалися різні суми, але в середньому 400-500 тисяч євро. Зараз Зоря хоче взяти Борячука в оренду, якщо ні, то залишається тільки Казахстан", – розповів журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке на YouTube.

Додамо, що Андрій у цьому сезоні зіграв 8 матчів за Металіст 1925, в яких відзначився 3 голами. 31 грудня Борячук повернувся до розташування Шахтаря.

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