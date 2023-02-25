Израильский нападающий (хотя Transfermarkt информирует, что его основная позиция – атакующий полузащитник) присоединился к Черноморцу на правах свободного агента.

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"Израиль наконец начал поставки в Украину оружия для нападения. Теперь историю побед Черноморца будут писать еще и справа налево. Встречайте нового нападающего Черноморца – Гай Хадида", – говорится в сообщении на официальном Telegram-канале одесситов.

Заметим, что Хадида большинство своей карьеры отыграл на родине (Рамат ха-Шарон, Маккаби Явне, Хапоэль Кфар Саба, Бейтар Тель-Авив, Хапоэль Хайфа, Маккаби Петах-Тиква, Маккаби Бней-Рейне и Хапоэль Иерусалим). Последним его клубом был турецкий Сакарьяспор, за который отметился 2 голами и ассистом в 11 матчах.

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