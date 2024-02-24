Голкіпер Ян Вічний та захисник Владислав Шаповал продовжать кар'єру у Чорноморці, повідомляє прес-служба "моряків".

Чорноморець підсилився вихованцем Бенфіки, який ставав дворазовим чемпіоном Європи

Про терміни та умови угоди не повідомляється, однак Transfermarkt зазначає, що обидва українці уклали контракти до 30 червня 2025 року і приєднались до команди Романа Григорчука у статусі вільних агентів.

Нагадаємо, 26-річний Вічний – вихованець запорізького Металурга. Встиг пограти за Ворсклу, Полтаву та вінницьку Ниву. У поточному сезоні провів у Другій лізі 17 матчів, в яких пропустив 22 голи (ще у 5 поєдинках відстояв "на нуль")

28-річний Шаповал на професіональному рівні дебютував за Волинь. Також захищав кольори СК Дніпро-1, Агробізнеса та Полісся (5 матчів без результативних дій). Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

До слова, напередодні Чорноморець підписав двох легіонерів – португальського форварда Зе Гомеса та нігерійського півзахисника Джека Іпалібо.

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