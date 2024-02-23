Прес-служба Чорноморця оголосила про трансфер чергового легіонера. Новачком команди Романа Григорчука став нігерійський півзахисник Джек Іпалібо.

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Про терміни та умови угоди не повідомляється. За інформацією Transfermarkt, 25-річний хавбек перебрався до табору "моряків" у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Іпалібо розпочинав у місцевому клубі Даймонд. У 2016-му перебрався у Вільяреал, де виступав за команди всіх рівнів, аж до Вільяреала Б. Грав в оренді за норвезький Стрьомсгодсет. У липні 2023-го перейшов у грецьку Кіфісію, за яку провів 17 матчів, без результативних дій. Transfermarkt оцінює його у 450 тисяч євро.

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