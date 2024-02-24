Голкипер Ян Вечный и защитник Владислав Шаповал продолжат карьеру в Черноморце, сообщает пресс-служба "моряков".

Черноморец усилился воспитанником Бенфики, который становился двукратным чемпионом Европы

О сроках и условиях сделки не сообщается, однако Transfermarkt отмечает, что оба украинца заключили контракты до 30 июня 2025 года и присоединились к команде Романа Григорчука в статусе свободных агентов.

Напомним, 26-летний Вечный – воспитанник запорожского Металлурга. Успел поиграть за Ворсклу, Полтаву и винницкую Ниву. В текущем сезоне провел во Второй лиге 17 матчей, в которых пропустил 22 гола (еще в 5 поединках отстоял "на ноль")

28-летний Шаповал на профессиональном уровне дебютировал за Волынь. Также защищал цвета СК Днепр-1, Агробизнеса и Полесья (5 матчей без результативных действий). Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

К слову, накануне Черноморец подписал двух легионеров – португальского форварда Зе Гомеса и нигерийского полузащитника Джека Ипалибо.

Динамо у "бермудському трикутнику": Ярмоленко близько, нові ролі двох лідерів, місце Супряги