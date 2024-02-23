Одеський клуб оголосив про підписання другого легіонера за день – новачком команди став нападник Зе Гомес.

Португальський форвард Зе Гомес продовжить кар'єру у Чорноморці, повідомляє прес-служба "моряків".

Чорноморець підписав легіонера з досвідом виступів у Іспанії

24-річний нападник з січня перебував без команди, тому приєднався до команди Романа Григорчука у статусі вільного агента. Гравець – правша, може зіграти центрального форварда та лівого вінгера.

Нагадаємо, Гомес – вихованець Бенфіки. Виступав в орендах за Портімоненсе, гданську Лехію та болгарський Черно Море. У лютому 2022-го перебрався у італійський Сереньо, а згодом у румунський ЧФР Клуж. Останнім його клубом був кіпрський Етнікос (1 гол і 1 асист в 15 матчах).

Виступав за збірні Португалії різних вікових груп (від U-15 до U-20). Став дворазовим чемпіоном Європи у складі U-17 і U-19 (у 2018 році навіть перетинався зі збірною України Олександра Петракова). Transfermarkt оцінює гравця у 225 тисяч євро.

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