Одесити у своєму Telegram-каналі оголосили про підписання бразильця Дада Бельмонте.

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Проте, Чорноморець не розголошує умов переходу правого вінгера, який також може зіграти під нападником та на лівому краю атаки.

У поточному сезоні Дада зіграв 9 матчів за Амеріку Мінейру, в яких відзначитись 1 голом. Бельмонте за свою кар'єру не виступав за межами Бразилії.

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