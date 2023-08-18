Чорноморець оголосив про підписання бразильського вінгера
19:46 - Читать на русском
Півзахисник Дада Бельмонте приєднався до одеського Чорноморця.
Одесити у своєму Telegram-каналі оголосили про підписання бразильця Дада Бельмонте.
Росіяни хочуть провести матч пам'яті легенди Чорноморця і обіцяють запросити світових зірок – одеський клуб обурений
Проте, Чорноморець не розголошує умов переходу правого вінгера, який також може зіграти під нападником та на лівому краю атаки.
У поточному сезоні Дада зіграв 9 матчів за Амеріку Мінейру, в яких відзначитись 1 голом. Бельмонте за свою кар'єру не виступав за межами Бразилії.
Динамо взяло реванш в Аріса та пройшло далі в ЛК – Сидорчук і Андрієвський створили красу, Бущан виграв серію пенальті
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter