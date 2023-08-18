Одесситы в своем Telegram-канале объявили о подписании бразильца Дада Бельмонте.

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Однако, Черноморец не разглашает условий перехода правого вингера, который также может сыграть под нападающим и на левом краю атаки.

В текущем сезоне Дада сыграл 9 матчей за Америку Минейру, в которых отметился 1 голом. Бельмонте за свою карьеру не выступал за пределами Бразилии.

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