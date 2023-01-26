Чорноморець і молодь Динамо без шансів поступилися сербам – кияни дивно порушили свій "бан" на друзів Росії
Черговий день зимових зборів подарував відразу два спаринги між командами України та Сербії.
Зимові збори, товариські матчі
Чорноморець – Нові Пазар – 0:2
Голи: Гавріч, 64, Станойловіч, 78
Динамо U-19 – Вождовац – 1:3
Голи: Кремчанін, ? – ???
Нашим командам протистояли середняки сербської Суперліги, і результати вийшли зовсмі невтішними. Чорноморець без особливих шансів поступився Нові Пазару. Перший тайм завершився без голів, але по перерві підопічні Романа Григорчука були змушені двічі витягати м'яч з власної сітки.
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Інсайдери стверджували, що Динамо наклало вето на проведення спарингів проти сербських клубів, проте це чомусь не завадило молоді киян вийти на одне поле з Вождовацем. Це був перший матч команди Ігоря Костюка в рамках турецьких зборів.
Вождовац двічі забив до перерви, в якій склад Динамо U-19 змінився повністю. Оновлена версія "біло-синіх" виступила краще – розмін голами призвів до підсумкових 1:3.
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