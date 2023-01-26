Київський гранд не захотів грати проти сербської команди на зимових зборах у Туреччині.

"У списку суперників на зборах цілком міг опинитися сербський Вождовац.

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Кияни з цілком зрозумілих політичних причин відхилили запит сербів на проведення матчу. Враховуючи усі нинішні події, розумне рішення", – написав Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Нагадаємо, нещодавно кияни провели перший спаринг – розгромно поступились Рапіду 0:4. Далі суперниками "біло-синіх" будуть словенський Марібор (28 січня), болгарський Лудогорець та македонська Шкендія (3 та 6 лютого відповідно).

Динамо програло перший матч у 2023 році – повний розгром, плачевна гра і лише 1 гравець на позитиві