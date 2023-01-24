Динамо Київ – Рапід Відень – 0:4

Динамо (перший тайм): Нещерет – Вівчаренко, Забарний, Попов, Кендзьора – Сидорчук, Кабаєв, Гармаш, Караваєв, Лонвейк – Ванат

Динамо (другий тайм): Нещерет (Моргун, 75) – Кравченко, Сирота, Бурда, Дубінчак – Шепелєв, Яцик, Андрієвський, Діалло, Лєднєв – Ванат (Волошин, 60)

Рапід (стартовий склад): Хедль, Кершбаум, Віммер, Бургшталлер, Пейїч, Штрунц, Ауер, Грейль, Освальд, Байїч, Керфельд

Голи: Забарний, 13 (автогол), Бургшталлєр, 32, 47, Кнасмюллєр, 80

Динамо почало 2023 рік одним з найгірших своїх матчів при Луческу. Рапід на дві голови був кращим. Четверта команда в таблиці австрійської Бундесліги робила все, що заманеться, біля воріт Нещерета, тоді як кияни не могли запропонувати нічого, крім активності Лонвейка (видав хоч якусь подобу інтенсиву з ударами і моментами у фінальній третині). На перше влучання у площину воріт динамівці чекали майже 40 хвилин. Прем'єрний гольовий момент київська команда створила вже після години гри. Діалло перехопив невдалий пас і віддав у розріз, Назар Волошин накрутив суперника, продерся до штрафного, але програв дуель голкіперу.

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Результат для суперника зробив Гвідо Бургшталлєр. Екс-партнер Євгена Коноплянки в Шальке спочатку посоромив Вівчаренко за повільність реакції на простріл у серці свого штрафного, а потім ще один ривок нападника в центральну зону проспав Лєднєв, який повернувся з угорської оренди і не запам'ятався нічим позитивним. Рапід не проводив офіційних матчів з початку листопада. Перша частина сезону для Динамо завершилася пізніше, але віденці й відновлюють свої виступи раніше. Тому різниця у фізичному стані може слугувати певним виправданням. Засмучує інше. Кияни ніби забули, що таке швидкі атаки та адекватний позиційний наступ. Без Циганкова і Буяльського лідера не знайшлося.

Розрив між командами був аж надто відчутним – ніби аматори протистояли команді з елітного дивізіону. Причому Луческу випустив майже всіх гравців основної обойми. Суперник надто легко перекривав лінії для пасів, значно успішніше тиснув, добігав і відбирав. Уже не кажучи про те, що продуманіше атакував, а насамкінець поклав шедевр зі стандарту. В Динамо крім активності Лонвейка та моменту Волошина, важко пригадати хоч якийсь конструктив. Абсолютно пасивні дії в захисті, провал середньої лінії, наївні спроби гравців атаки, поганеньке виконання стандартів. Команду, яка взимку втратила лідера (Циганкова), а ще раніше не могла вирішити проблему лівого флангу атаки, попереду чекають важкі випробування.

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В Луческу ще не було стільки кризових моментів і невизначеностей у складі, які треба вирішити. Тому очікувати миттєвого прогресу від команди, що не пройшла навіть групу Ліги конференцій, було б наївно. Однак пасивність і розібраність Динамо все одно засмутила. Повторити автогол Забарного міг інший вихованець клубу – Вівчаренко. Відчутні проблеми з просуванням м'яча не давали особливих шансів на голи, позаяк видавати максимальну реалізацію динамівці наразі теж не спроможні. Просунутися через центр було неможливо, а фланги швидким просуванням м'яча не потішили – на краях процвітав лише Рапід. Свій наступний поєдинок київський клуб зіграє проти словенського Марібора у суботу, 28 січня.

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