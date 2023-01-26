Бєсєдін і 2 легіонери Динамо тренувались за індивідуальною програмою
08:58 - Читать на русском
Команда Мірчі Луческу у Туреччині продовжує підготовку до весняної частини сезону чемпіонату України.
Після розгрому від Рапіда з рахунком 0:4 "біло-сині" знову почали тренуватись: розбирали помилки з гри, займались у фітнес-залі, працювали з м'ячем і провели двосторонку, інформує сайт киян.
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Українець Артем Бєсєдін та два легіонери – Беніто і Джастін Лонвейк – займались за індивідуальною програмою, тому обмежились лишень біговою роботою на полі.
Наступний спаринг Динамо проведе 28 січня, суперником буде словенський Марібор. УПЛ відновиться аж у березні.
Динамо програло перший матч у 2023 році – повний розгром, плачевна гра і лише 1 гравець на позитиві
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