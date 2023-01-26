Команда Мірчі Луческу у Туреччині продовжує підготовку до весняної частини сезону чемпіонату України.

Після розгрому від Рапіда з рахунком 0:4 "біло-сині" знову почали тренуватись: розбирали помилки з гри, займались у фітнес-залі, працювали з м'ячем і провели двосторонку, інформує сайт киян.

Форвард Динамо завершив перехід до чемпіонату Азербайджану

Українець Артем Бєсєдін та два легіонери – Беніто і Джастін Лонвейк – займались за індивідуальною програмою, тому обмежились лишень біговою роботою на полі.

Наступний спаринг Динамо проведе 28 січня, суперником буде словенський Марібор. УПЛ відновиться аж у березні.

Динамо програло перший матч у 2023 році – повний розгром, плачевна гра і лише 1 гравець на позитиві