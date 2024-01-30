Одеський клуб продовжує переглядати численних новачків на зборах у Туреччині. Черговим кандидатом на підсилення є Владімір Арсіч.

Боснійський захисник Владімір Арсіч може продовжити кар'єру у Чорноморці, повідомляє журналіст Ігор Семйон у своєму Telegram-каналі УПЛ жива.

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22-річний оборонець перебуває нині на перегляді у таборі "моряків" і намагається зарекомендувати себе перед тренерським штабом Романа Григорчука.



Нагадаємо, Арсіч належить Вайле, за який виступає з літа 2022 року. У поточному сезоні провів за данців 4 матчі, без результативних дій. Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.



До слова, раніше Чорноморець вже забракував потенційних новачків – вихованця Аталанти Луку Шушняру та центрального захисника Валентина Озорнвафора.

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