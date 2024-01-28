Одеський клуб вносить корективи у свій графік через суперників, які не відмовляються від поєдинків з клубами із Росії.

Чорноморець у Telegram-каналі повідомив про скасування спарингу, який мав відбутись 29 січня, з лідером чемпіонату Північної Македонії – Струги.

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Причиною стало те, що македонці кількома днями раніше "засвітились" у поєдинку з Оренбургом. Але це ще не все – контрольна гра з узбецьким Андіжаном (4 лютого) також під ризиком скасування. 1-го лютого клуб запланував спаринг з московським ЦСКА.

Відзначимо, що Чорноморець після першого кола посідає 8 місце в УПЛ, набравши 22 очки в 16 матчах.

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