Одесский клуб продолжает просматривать многочисленных новичков на сборах в Турции. Очередным кандидатом на усиление является Владимир Арсич.

Боснийский защитник Владимир Арсич может продолжить карьеру в Черноморце, сообщает журналист Игорь Семйон в своем Telegtam-канале УПЛ жива.

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22-летний защитник находится сейчас на просмотре в лагере "моряков" и пытается зарекомендовать себя перед тренерским штабом Романа Григорчука.

Напомним, Арсич принадлежит Вайле, за который выступает с лета 2022 года. В текущем сезоне провел за датчан 4 матча, без результативных действий. Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

К слову, ранее Черноморец уже забраковал потенциальных новичков – воспитанника Аталанты Луку Шушняру и центрального защитника Валентина Озорнвафора.

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