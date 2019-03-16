Чорноморець – Олександрія: анонс матчу УПЛ

Чорноморець приймає Олександрію в рамках 22-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
Чорноморець – Олександрія
16 березня, 14:00, Одеса, стадіон Чорноморець
Головний арбітр: Микола Балакін (Київська область)
Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"
Чорноморець у минулому турі розписав нудну нульову нічию проти Маріуполя. Перший тайм тієї зустрічі був за одеситами, яким на дали пенальті, а другий – за азовцями, яким вдалося перевірити на міцність поперечину воріт Литовченка. Загалом же вийшло типове українське бий-біжи, але Ангела Чєрвєнкова це цілком влаштовує. Головним завданням є стабільний набір очок, хоча перемога в Олександрії також не завадила б – до виходу із зони перехідних матчів "морякам" не вистачає вього чотири залікових бали.
Статистика протистояння Чорноморця проти Олександрії
Усього: 24 матчі, 7 перемог Чорноморця, 7 нічиїх, 10 перемог Олександрії. Різниця м’ячів – 28:30.
У Прем’єр-лізі: 15 матчів (+5, =5, -5, 18:18)
Підопічні Володимира Шарана у виграші зацікавлені не менше, адже востаннє подібне траплялося аж чотири тури тому. Проблема Олександрії, насамперед, полягає в атаці, якій дуже важко даються голи: у кожному з трьох весняних поєдинків підсилена Лучкевичем та Кулачем команда не змогла забити більше одного м'яча – щоправда, Владислава через різні причини ніяк не вдається заграти. Зоря тим часом наблизилась до третього місця на відстань двох перемог, але сьогодні у луганців поєдинок проти Шахтаря. Олександрія будь-якою ціною повинна використовувати цю можливість для відриву, хоча легко з Чорноморцем не буде – матч першого кола завершився з рахунком 3:2, а з того часу одесити стали сильнішими.
Шаран – про нічию з Олімпіком: В мене дуже багато претензій до гравців
Кадрова ситуація
Дискваліфіковані: Голіков – Ковалець
Травмовані: Трубочкін – Грицук
Під питанням: Кулач, Цуріков (Олександрія)
Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Олександрія
Чорноморець: Литовченко – Рижук, Грачов, Міщенко, Норенков – Бабенко, Морозенко – Чорній, Гошкодеря, Танчик – Аржанов
Олександрія: Паньків – Микицей, Шендрик, Бабогло, Пашаєв – Банада, Запорожан – Лучкевич, Задерака, Полярус – Сітало
"Родзинки" матчу:
– Безнічийний домашній серіал Чорноморця в УПЛ триває 7 матчів (1 перемога, 6 поразок)
– Безвиграшна серія Олександрії триває чотири тури поспіль: (2 нічиї, 2 поразки).
Прозноз "Футбол 24" – 1:2
Олександрія в останніх матчах демонструвала схильність до підвищення обертів протягом матчу. Можна прогнозувати, що "жовто-чорні" вже визріли до 90 хвилин сильної гри та перемоги, але Чорноморець змусить гостей серйозно попотіти.