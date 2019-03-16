Чорноморець – Олександрія: анонс матчу УПЛ

Чорноморець приймає Олександрію в рамках 22-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чорноморець – Олександрія

16 березня, 14:00, Одеса, стадіон Чорноморець

Головний арбітр: Микола Балакін (Київська область)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Чорноморець у минулому турі розписав нудну нульову нічию проти Маріуполя. Перший тайм тієї зустрічі був за одеситами, яким на дали пенальті, а другий – за азовцями, яким вдалося перевірити на міцність поперечину воріт Литовченка. Загалом же вийшло типове українське бий-біжи, але Ангела Чєрвєнкова це цілком влаштовує. Головним завданням є стабільний набір очок, хоча перемога в Олександрії також не завадила б – до виходу із зони перехідних матчів "морякам" не вистачає вього чотири залікових бали.

Статистика протистояння Чорноморця проти Олександрії

Усього: 24 матчі, 7 перемог Чорноморця, 7 нічиїх, 10 перемог Олександрії. Різниця м’ячів – 28:30.

У Прем’єр-лізі: 15 матчів (+5, =5, -5, 18:18)

Підопічні Володимира Шарана у виграші зацікавлені не менше, адже востаннє подібне траплялося аж чотири тури тому. Проблема Олександрії, насамперед, полягає в атаці, якій дуже важко даються голи: у кожному з трьох весняних поєдинків підсилена Лучкевичем та Кулачем команда не змогла забити більше одного м'яча – щоправда, Владислава через різні причини ніяк не вдається заграти. Зоря тим часом наблизилась до третього місця на відстань двох перемог, але сьогодні у луганців поєдинок проти Шахтаря. Олександрія будь-якою ціною повинна використовувати цю можливість для відриву, хоча легко з Чорноморцем не буде – матч першого кола завершився з рахунком 3:2, а з того часу одесити стали сильнішими.

Шаран – про нічию з Олімпіком: В мене дуже багато претензій до гравців

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Голіков – Ковалець

Травмовані: Трубочкін – Грицук

Під питанням: Кулач, Цуріков (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Олександрія

Чорноморець: Литовченко – Рижук, Грачов, Міщенко, Норенков – Бабенко, Морозенко – Чорній, Гошкодеря, Танчик – Аржанов

Олександрія: Паньків – Микицей, Шендрик, Бабогло, Пашаєв – Банада, Запорожан – Лучкевич, Задерака, Полярус – Сітало

"Родзинки" матчу:

– Безнічийний домашній серіал Чорноморця в УПЛ триває 7 матчів (1 перемога, 6 поразок)

– Безвиграшна серія Олександрії триває чотири тури поспіль: (2 нічиї, 2 поразки).

Прозноз "Футбол 24" – 1:2

Олександрія в останніх матчах демонструвала схильність до підвищення обертів протягом матчу. Можна прогнозувати, що "жовто-чорні" вже визріли до 90 хвилин сильної гри та перемоги, але Чорноморець змусить гостей серйозно попотіти.