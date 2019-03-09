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Маріуполь – Чорноморець – відеоогляд матчу

17:24 12 Читать на русском
Маріуполь – Чорноморець – відеоогляд матчу
Маріуполь – Чорноморець – відеоогляд матчу

Маріуполь зіграв внічию з Чорноморцем в матчі 21-го туру УПЛ. Дивіться відео найгостріших моментів поєдинку на "Футбол 24".

 

Командам не вдалося порадувати глядачів яскравою грою. Маріуполь виглядав цікавіше, але поєдинок завершився "сухою" нічиєю.

Маріуполь та Чорноморець переможця не виявили

Таким чином, Маріуполь набрав 29 очок та залишився на п'ятій позиції. Чорноморець з 16 пунктами відірвався від останньої сходинки на 5 залікових балів.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Маріуполь Маріуполь Чорноморець Чорноморець Відеоновини Маріуполь - Чорноморець
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