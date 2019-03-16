Черноморец – Александрия: анонс матча УПЛ

Черноморец принимает Александрию в рамках 22-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Черноморец – Александрия

16 марта, 14:00, Одесса, стадион Черноморец

Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Черноморец в прошлом туре расписал скучную нулевую ничью против Мариуполя. Первый тайм той встречи был за одесситами, которым дали пенальти, а второй – за азовцами, которым удалось проверить на прочность перекладину ворот Литовченко. В целом же получилось типичное украинское бей-беги, но Ангела Червенкова это вполне устраивает. Главной задачей является стабильный набор очков, хотя победа в Александрии также не помешала бы – до выхода из зоны переходных матчей "морякам" не хватает вего четыре зачётных балла.

Статистика противостояния Черноморца против Александрии

Всего: 24 матча, 7 побед Черноморца, 7 ничьих, 10 побед Александрии. Разница мячей – 28:30.

В Премьер-лиге: 15 матчей (+5, =5, -5, 18:18)

Подопечные Владимира Шарана в выигрыше заинтересованы не меньше, ведь последний раз подобное случалось аж четыре тура назад. Проблема Александрии, в первую очередь, заключается в атаке, которой очень трудно даются голы: в каждом из трёх весенних матчей усиленная Лучкевичем и Кулачем команда не смогла забить более одного мяча – правда, Владислава по разным причинам никак не удаётся заиграть. Заря, тем временем, подошла к третьему месту на расстояние двух побед, но сегодня у луганчан поединок против Шахтера. Александрия любой ценой должна использовать эту возможность для отрыва, хотя легко с Черноморцем не будет – матч первого круга завершился со счётом 3:2, а с тех пор одесситы стали сильнее.

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Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Голиков – Ковалец

Травмированные: Трубочкин – Грицук

Под вопросом: Кулач, Цуриков (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Александрия

Черноморец: Литовченко – Рыжук, Грачёв, Мищенко, Норенков – Бабенко, Морозенко – Чорний, Гошкодеря, Танчик – Аржанов

Александрия: Панькив – Микицей, Шендрик, Бабогло, Пашаев – Банада, Запорожан – Лучкевич, Задерака, Полярус – Ситало

"Изюминки" матча:

– Безничейный домашний сериал Черноморца в УПЛ длится 7 матчей (1 победа, 6 поражений)

– Безвыигрышная серия Александрии продолжается четыре тура подряд: (2 ничьи, 2 поражения).

Прозноз Футбол 24 – 1:2

Александрия в последних матчах демонстрировала склонность к повышению оборотов по ходу матча. Можно прогнозировать, что "жёлто-черные" уже созрели до 90 минут сильной игры и победы, но Черноморец заставит гостей серьёзно попотеть.