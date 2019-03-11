Шаран – про нічию з Олімпіком: В мене дуже багато претензій до гравців

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував нічию (1:1) в матчі 21-го туру УПЛ з Олімпіком.

"Моя провина в тому, що я неправильно вибрав основний склад і тактичну побудову на перший тайм. Скажімо так, я сподівався на опорних півзахисників, а вони, на превеликий жаль, випали з гри.

Олександрія – Олімпік –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

І, звичайно, нам пощастило в першому таймі , що ми не пропустили, тому що два таких дуже хороших моменти були у суперника. А в другому таймі, звичайно, перевага була у нас, і ми створили чимало гольових моментів.

Перемагаючи 1:0, треба було такий матч доводити до кінця і забивати ще. Але Олімпік залишився в меншості, а ми не змогли забити другий м'яч. Дуже важливий другий м'яч, щоб зняти всі питання.

Олександрія розписала результативну нічию з Олімпіком

Тому, я вважаю, що нічийний результат – закономірний. Олімпік виглядав дуже пристойно і багато пресингував наших захисників. Претензій до хлопців у мене дуже багато, але життя триває, ніякої трагедії з цього ми робити не будемо, але висновки необхідно зробити перед поєдинком з Чорноморцем", – цитує Шарана прес-служба Олімпіка.