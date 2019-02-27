Екс-президент Барселони Росель вийшов на волю після 643 днів у в'язниці – його звинувачують у "відмиванні" коштів

Колишній президент "синьо-гранатових" Сандро Росель отримав умовно-дострокове звільнення з в'язниці.

Національний суд Іспанії надав дозвіл на звільнення під заставу Сандро Роселя та його партнера Джоана Бесолі після 643 днів перебування під вартою. Ця новина вже була передана до суду адвокатам підсудних, пише Мarca.

На прохання захисту обоє можуть завершити судовий розгляд поза межами в'язниці до винесення вироку.

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Нагадаємо, у травні 2017 року колишнього президента Барселони звинуватили в причетності до відмивання 15 млн євро через офшори.

За підозрою правоохоронних органів, ці гроші були зароблені завдяки продажу іміджевих прав гравців збірної Бразилії і продажу прав на трансляції товариських матчів команди. Надалі Росель виводив ці гроші через офшори. Представники звинувачення вимагають для Сандро суворого покарання: 11 років тюремного ув'язнення та штраф у розмірі 59 млн євро за "відмивання" коштів.

До слова, Сандро Росель був президентом Барселони з 2010 по 2014 рік.

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