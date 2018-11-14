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Чому Шевченко може допомогти Луніну отримати ігрову практику в Леганесі

12:34 985 Читать на русском
Чому Шевченко може допомогти Луніну отримати ігрову практику в Леганесі
Андрій Лунін / фото: ФФУ

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін після свого дебюту в чемпіонаті Іспанії може розраховувати і на вихід на поле в подальших матчах. Втім, не все так просто – не все залежить від українця.

В матчі 12 туру Ла Ліги Андрій Лунін доволі несподівано дебютував за Леганес у чемпіонаті Іспанії. Основний голкіпер команди Іван Куельяр отримав травму, замість нього на останні хвилини поєдинку вийшов українець та зберіг свої ворота "сухими".

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Попри побоювання, травма Куельяра виявилась не надто серйозною, проте існує велика ймовірність, що 34-річний голкіпер пропустить як мінімум поєдинок 13 туру Прімери проти Алавеса (23 листопада), а тому перед наставником Леганеса Маурісіо Пеллегріно може виникнути дилема – кому довірити місце у воротах в цій грі, повідомляє AS.

В такому випадку кандидатів два – Андрій Лунін та Йон Серантес. Перший у сезоні 2018/19 зіграв лише поєдинок Кубка Короля проти Райо Вальєкано (2:2) та вже згаданий матч проти Жирони. 29-річний Серантес взагалі не виходив на поле.

Лунін вирушив у табір збірної України, яка 16 і 20 листопада зіграє проти Словаччини та Туреччини. 19-річний воротар повернеться у розташування Леганеса лише за день до гри та проведе тільки одне тренування. Проте на користь Луніна свідчить той факт, що фактично українець вважається другим голкіпером Леганеса, а також тиск Реала, який незадоволений малою кількістю ігровою практики у Луніна. Аргумент на користь Серантеса – він не вирушив до національної команди, а готується до продовження сезону у складі Леганеса, відповідно, має час та можливість переконати тренера у своїй профпридатності.

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Втім, у випадку виходу на поле в складі збірної України в матчах проти Словаччини та Туреччини шанси Луніна отримати ігрову практику в Прімері значно зростуть, запевняють іспанські журналісти. Цікаво, що вчора Андрій Шевченко заявив, що у Луніна є шанс зіграти за національну команду.

До слова, раніше повідомлялось, що Реал розглядає можливість повернення Луніна з оренди вже взимку та планує відправити українця в інший клуб, який гарантуватиме йому більше можливостей проявити себе.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

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