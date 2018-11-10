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"Ми робимо так, як вигідно Леганесу", – Пеллегріно різко відповів на незадоволення Реала ситуацією Луніна

12:45 1219 Читать на русском
"Ми робимо так, як вигідно Леганесу", – Пеллегріно різко відповів на незадоволення Реала ситуацією Луніна
Андрій Лунін / фото: ФК Леганес

Перед поєдинком 12 туру Прімери проти Жирони наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно прокоментував інформацію про можливе дострокове повернення Андрія Луніна в Реал, якому належить українець.

Нагадаємо, Андрій Лунін перейшов у Леганес влітку на правах оренди з Реала, проте провів лише один матч у Кубку Іспанії та досі не дебютував у Прімері. Нещодавно з'явилась інформація, що Реал незадоволений ситуацією українця та вже взимку може повернути його з оренди.

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"Ми хочемо залишити Луніна. Леганес дуже допомагає йому: у вивченні іспанської, адапатації, вивченні суперників та тактичних знаннях. Вважаю, що він прогресує.

Звісно, ми плануємо його використовувати, але у Леганеса є основний голкіпер – Іван Куельяр, який грає дуже добре. Я приймаю рішення, виходячи з інтересів Леганеса. Я добре розумію інтерес Реала, якому належить Лунін, та незадоволення мадридців, але інколи ти не можеш зробити усіх щасливими. Ми робимо так, як вигідно нашій команді. Беручи якогось гравця в оренду, клуб завжди ризикує", – цитує Пеллегріно Mundo Deportivo.

До слова, після 11 турів Леганес посідає 18 місце в чемпіонаті Іспанії, набравши лише 9 очок та пропустивши 16 голів.

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Іспанія12 турМонтіліві (Жирона)

Жирона - Леганес: Субота 10 листопада 2018

Жирона
до матчу
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год
:
11
хв
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