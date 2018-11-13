Шевченко: У збірну України має приїжджати людина з мотивацією, а не щоб отримати місце в складі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поспілкувався з пресою перед відкритим тренуванням команди у вівторок на НСК Олімпійський.

"Ці два матчі дуже важливі. Ми спеціально зробили акцент на молодих футболістах, бачимо в них перспективу, багатьом з них дали певний аванс. Це гравці, які добре зарекомендували себе в клубах та в молодіжних збірних.

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В принципі, турнірні завдання ми вже вирішили. Ми йдемо на певний ризик, бо у молодих гравців ще немає такого досвіду ігор на такому рівні. Десь будемо балансувати, а також намагатися дати молоді по максимуму розкрити свій талант у цих матчах, але і досягти при цьому результату.

Чи зіграє Лунін у цих матчах? Кожен має шанс вийти на поле. А рішення вже будемо приймати безпосередньо перед матчами.

Чи не буде спокуси прагнути вийти на Євро-2020 більше через Лігу націй? Спочатку треба дізнатися результати жеребкування, побачити групу. Але я гарантую, що ні в кого такого навіть у думках не буде.

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Безус? Ми його розглядали ще тоді, коли у нас була нестача гравців перед двома попередніми матчами. Але у нього була травма, він зіграв лише один матч. Роман прогресує, росте, він один з кандидатів. Його позиція? Якщо ми будемо його викликати, то будемо пристосовувати до нашої гри.

Швед? Це його перший виклик. Нам треба познайомитися з ним, побачити його в роботі. Можливо, ми і змінимо його позицію. Я бачу ньому гарні характеристики і як можна його використовувати.

Інтерв'ю Хачеріді? В збірну мають приїжджати люди, які вмотивовані, а не щоб отримати місце у складі. Вони мають бути готові вийти як з перших хвилин, так і на заміну, і зробити все, щоб допомогти команді досягти результату", – сказав Шевченко на прес-конференції.