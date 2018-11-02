Соларі стане повноцінним тренером Реала за однієї умови – 7 відмінностей між аргентинцем і Лопетегі

Виконувач обов'язків наставника Реала Сантьяго Соларі стоїть перед найбільшим шансом у своїй кар'єрі та вже починає робити правильні кроки.

Ультиматум надії

Іспанські ЗМІ, які спеціалізуються на інсайдах (SER, COPE, Chiringuito, AS), в один голос заявляють: Соларі отримав у Реалі ультиматум надії. Після феєричного кубкового дебюту аргентинського наставника чекають важкі трудові будні. Якщо Мадрид здобуде з ним ще 3 перемоги поспіль (треба обіграти Вальядолід, в якого другий найкращий захист сезону і вище місце, і Сельту в чемпіонаті Іспанії, а також Вікторію Пльзень у Лізі чемпіонів), отримає шанс імені Зідана – з керманичів молодіжки у повноцінне крісло головного тренера "королівського" клубу. Екс-півзахисник Атлетіко, Інтера і Реала повинен показати важку працю, гарну гру, 100-відсотковий результат. А ще 42-річний фахівець має остаточно довести, що зіркова роздягальня готова йому вірити і гармонійно співпрацювати.

Кубок Іспанії: Реал у дебютному матчі Соларі розтрощив Мелілью

Антоніо Конте, Роберто Мартінес, Маурісіо Почеттіно, Мікаель Лаудруп, Андре Віллаш-Боаш, Луї ван Гаал і навіть екс-помічник Моурінью Руй Фарія. Список претендентів на звільнене від Лопетегі місце за цей тиждень вражає кількістю і зірковістю. Однак ніхто з цих тренерів не переконує мадридську Хунту директиву на всі 100. Хтось, як Конте, вимагає забагато грошей і гарантій дорогих трансферів уже взимку, а дехто просто досі зайнятий іншою працею. На цьому фоні радники Флорентіно Переса, котрі близько знайомі з роботою Соларі на молодіжному рівні, шепочуть президенту: "Сантьяго 5 років у клубі, забезпечить спокійний футбол, заслуговує на шанс хоча б до червня, якщо зараз важко отримати згоду відповідної кандидатури".

Ідеальні дебюти молодих

Великим плюсом аргентинця є його вміння розвивати молодих виконавців. Він не показав якихось феноменальних успіхів у плані результату Кастільї, зате вміє працювати і довіряти юним талантам. Так, у дебютному матчі в Кубку Іспанії той же 18-річний Вінісіус відзначився асистом і загалом робив різницю на полі. Бразилець, який обійшовся Пересу в 61 мільйон євро, був занадто сирим для звільненого наставника. Це випадок на кшталт того, коли серед головних вимог до працівника ставлять мінімум 2 роки стажу, але можливість його отримати ніде не надають.

TEM ESTRELA?! Se liga na estreia do Vinicius Jr como titular da equipe principal do Real Madrid! pic.twitter.com/eJ8MViIu5J — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 31 жовтня 2018 р.

Одне з тих рішень, яке привело Хулена до прірви, бо керівництво було не згодне. У цій ситуації Перес з подачі Лопетегі фактично виглядав глупцем, який витратив колосальну суму, аби витягнути з-під носа Барселони гравця, зовсім не потрібного тренеру. Нехай проти лідера всього лише 3-го дивізіону, але Вінісіус довів свою якість у кожному ігровому епізоді. Ефектні паси, фінти, удар, безпосередня участь у двох взяттях воріт – деякі іспанські журналісти поспішили назвати його найкращим гравцем матчу, незважаючи на феєрію правого захисника Одріосоли (1 гол і 2 асисти) – іншого новачка, якому не довіряв Лопетегі.

Вихід на заміну 21-річного Крісто Гонсалеса теж став показовим успіхом Соларі. Зізнайтесь щиро, хто з вас знав про цього форварда до вчора? А він вийшов і дебютував так, щоб всім на заздрість. Крісто вистачило 9 хвилин на полі, аби забити фінальний гол у ворота Мелільї. Був і ще один офіційний дебютант – результативний як для захисника центрбек Хаві Санчес відіграв увесь матч поруч з Рамосом, а потім Начо. На їхньому фоні лівий захисник Серхіо Регілон, який раніше дебютував у Лізі чемпіонів, уже виглядав маститим хлопцем.

️ Javi Sanchez (21) and Cristo Gonzalez (21)

Chumi (19), Juan Miranda (18) and Jorge Cuenca (18)



Real Madrid and Barcelona gave debuts to five Spanish youngsters last night!



The future is bright. pic.twitter.com/MWcxEAsLr1 — Goal (@goal) 1 листопада 2018 р.

Іспанці нарахували 7 відмінностей між Соларі та Лопетегі

Після вдалого дебюту тимчасового тренера (принаймні наразі) Marca наводить цікавий список речей, які різнять двох ентренадорів. Разом з Лопетегі Мадрид покинув увесь його тренерський штаб. Натомість Соларі вже вдався до кроку, який раніше сприяв Зідану. Антоніо Пінтус знову відповідає за фізичну підготовку "вершкових". Це втихомирило незадоволених зіркових хлопців. Марсело і Бензема висловалювали йому публічну підтримку ще за часів попередника Сантьяго в останні місяці. Італійський тренер приходив у 2016-му за рішенням Зізу, але Лопетегі відсунув його на задній план.

Співучасник великих єврокубкових тріумфів, той, хто чудово готував розпорядок навантажень відпочинку Роналду, з нового сезону відповідав за такі несуттєві функції, як розігрів запасних під час матчів, встановлення інвентаря для тренувань і коригування виконання вправ. Воно й не дивно, адже у відставленого наставника було аж двоє фахівців з фізпідготовки власного штабу! Пінтус відразу ж повернув систему тренувань, яка була при Зідані. У клубі висловлювали значну стурбованість частими травмами (Марсело встиг ще й рецидив отримати) і не найкращою фізичною формою гравців основної команди. Це повинно змінитись з поверненням влади Антоніо.

Другий пункт – ставлення до Вінісіуса. При Лопетегі гравець отримував 7 викликів у головну команді (за нього навіть бились в апеляційних інстанціях перед Класіко), але зіграв лише 13 хвилин. У Кастільї під орудою Соларі потенційно новий Неймар був зіркою №1, грав регулярно у домашніх матчах і забив 4 голи. "Його великий талант видно, незважаючи на молодість. Віні – гравець основної команди". Посил в.о. наставника чіткий і йде у гарному напрямку.

Куртуа вже не буде гравцем ротацї? Соларі поставив на Кейлора Наваса в Кубку Іспанії, але для костаріканця це поганий знак. Річ у тім, що тепер бельгійский страж воріт гратиме не лише в Прімері, а й Лізі чемпіонів. Відтак Тібо фактично витіснив конкурента, відвоювавши звання безапеляційного воротаря основи.

Сантьяго пройшов 5 рівнів молодіжного футболу, почавши тренерську кар'єру в юнацьких командах Реала у 2013-му році. У на 10 років старшого Лопетегі було значно більше досвіду. До Реала – праця в Порту та збірній Іспанії (а ще раніше Райо Вальєкано, та ж Кастілья, молодіжні збірні "Фурії Рохи"), 98 матчів на найвищому європейському рівні. Останній приклад Бенітеса/Зідана показав, що відсутність досвіду можна нівелювати і зіграти на контрасті.

"Зіграти з двома яйцями"

Саме таку концепцію перед матчем проти Мелільї відверто оголосив на кубковий матч Соларі. Відвага, самопожертва, інтенсивність і гра з радістю, а не стражданням. Це була відповідь протилежному стилю Лопетегі, команді якого закидали відсутність характеру і відданості. Сантьяго усім своїм виглядом показує різницю стилів управління. Для Лопетегі метою №1 було тримати м'яч якнайдовше, але ці принципи часів його роботи у збірній Іспанії не працювали в Мадриді. Соларі вимагатиме від своїх гравців не тільки контролю, а й пристрасті та агресії – цього відчутно бракувало протягом останніх тижнів.

Відповідь Рамосу і роздягальні

Екс-футболіст, який не грав на рівні Зідана, Бекхема, Фігу чи Роналдо, але ділив з ними одну роздягальню, значно краще відчуває потреби галактичної роздягальні. Сантьяго знає не з чуток, як поводяться і почуваються зірки Реала, чого очікують. "Я захоплююсь Дель Боске насамперед через те, як він вмів керувати групою людей. У професійному футболі це так само важливо, як тактичні схеми", – казав нинішній в.о. 2 роки тому.

Лопетегі не зміг дати цій групі, цій роздягальні того, що вона потребувала. Робота у збірній і спілкування з перервами у декілька місяців значно відрізняється від щоденної клубної. "Управління роздягальнею іноді є важливіше, ніж суто тренерські здібності", – після побиття від Барселони Серхіо Рамос раптово озвучив велику претензію до керівництва і натякнув, якого тренера команда сприйме за свого.

Різниця у світобаченні та темпераменті також наразі свідчить на користь тимчасового тренера. Більш емоційний, чіткий і конкретний – на думку іспанської преси, Соларі вміє краще достукатись не лише до зовнішнього світу, а й до серця команди. Лопетегі також дорікали тим, що він не здатен правильно комунікувати і на прес-конференціях, і зі своїми гравцями.

Приклад із 22-річним Одріосолою, якого купували за немалі гроші, але він став лише третім вибором Хулена, показовий. Соларі ризикнув поставити на деморалізованого Альваро, і той віддячив голом і двома асистами. Символічний момент: дух зіркової команди підвищили гравці до 23-х років, яких попередній тренер ігнорував так відверто, що здавалось, у них немає жодного шансу в такому клубі. Виявляється, в Реалі не все так безнадійно?

Принаймні сам Сантьяго не тримається за посаду, почувається розслабленим і заражає колектив цими впевненістю та легкістю – він одержимий не результатом, а процесом. І зараз це найкращі ліки для команди, яка посідає останнє місце у чемпіонаті Іспанії, якщо брати до уваги лише відрізок 5-и попередніх матчів.

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