"Те, що ми дісталися фіналу, – це дуже хороший шлях. Для нас честь – брати участь у цій великій грі. Так, ми виграли чемпіонат, але пам’ятаємо, що сезон ще триває, і потрібно перемогти завтра. Усі наші емоції будуть у фіналі.

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Випередити Динамо за кількістю трофеїв? Для нас мотивацією є насамперед виграти фінал і здобути трофей для клубу. Можливо, для когось це важлива деталь, але ми дивимося на трофей і хотіли б виграти цей поєдинок", – цитує Пушіча прес-служба УАФ.

Нагадаємо, фінал Кубка України 2023/24 відбудеться у середу, 15 травня, у Рівному на стадіоні Авангард. Початок зустрічі о 19:00. Шахтар завдяки нещодавній перемозі в чемпіонаті наздогнав Динамо за кількістю трофеїв (по 38), а тепер має хорошу нагоду вийти вперед.

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