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Лунін дебютував за Леганес: найгірша оцінка в матчі та 2 пропущені голи з трьох ударів у площину

08:12 2288 Читать на русском
Лунін дебютував за Леганес: найгірша оцінка в матчі та 2 пропущені голи з трьох ударів у площину
Андрій Лунін / Twitter

Український голкіпер Андрій Лунін не надто вдало дебютував за Леганес у матчі Кубка Іспанії проти Райо Вальєкано, який завершився з рахунком 2:2.

Андрій Лунін дуже довго чекав свого шансу в Леганесі – головний тренер команди Маурісіо Пеллегріно вперто маринував українця в запасі. Реал віддав воротаря в оренду, щоб той здобував ігрову практику, і навіть прописав у контракті обов'язкову кількість матчів, яку Андрій має провести в складі "пепінерос".

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Однак наставник Леганеса був непохитним. Як він і обіцяв, Лунін вийшов на поле аж в першому матчі Кубка Іспанії. Голкіпер 81 день взагалі не грав на клубному рівні, останній його вихід на поле в футболці Реала датований 11 серпня. І ось у поєдинку 1/16 фінала Копа дель Рей українець з'явився у стартовому складі Леганеса проти Райо Вальєкано.

Вдалим цей матч для Луніна назвати складно. Суперники завдали у площину його воріт лише 3 удари – і 2 з них завершилися пропущеними голами. Однак явних провалів українець не припускався.

Леганес – Райо Вальєкано – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Всі удари в сторону воріт Луніна:

У першій гольовій атаці Райо ключової помилки припустився захисник Леганеса Сіовас. Гарсія вийшов на ударну позицію з гострого кута, тому Андрій теж міг зіграти краще, але прямі претензії йому пред'явити важко.

У другому результативному епізоді знову провалилася оборона господарів. Алегріа без супротиву розстрілював Луніна з лінії воротарського майданчика. Тут до українця взагалі мінімум питань.

Видання Marca, втім, акцентує увагу також на єдиному сейві нашого воротаря, який трапився на старті другого тайму за рахунку 1:2. "Удар Бебе створив Луніну серйозні проблеми, але голкіпер, який дебютував за "пепінерос", парирував його і врятував команду від 1:3".

Лунін віддав у матчі 15 точних передач (57%). 6 з 17 дальніх виносів Андрія знайшли адресатів. Один раз розрядив ситуацію, вибивши м'яч з небезпечної зони. На цьому корисні дії 19-річного воротаря збірної України вичерпуються.

Карта передач Луніна:

Статистичний портал SofaScore поставив Луніну найгіршу оцінку в матчі – 6.0. Леганес до перерви володів ініціативою, але припустився двох грубих помилок і пропустив. На жаль, 19-річний воротар у цих моментах не врятував, а більше можливостей себе проявити він фактично не мав.

Навряд чи цей матч спонукає Маурісіо Пелегріно давати Луніну позачергові шанси в Ла Лізі. Перший номер Леганеса Іван Куельяр у цьому сезоні здійснює в середньому 2,9 сейва за матч і відбиває 66% ударів у площину власних воріт. Середня оцінка Куельяра від того ж порталу SofaScore за 10 матчів Прімери – 6.63.

Чекаємо матчу-відповіді проти Райо Вальєкано в Кубку Іспанії, який заплановано на 5 грудня. Існує велика ймовірність, що наступного разу Лунін вийде у футболці Леганеса в офіційній грі саме тоді.

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Головне Іспанія Статті Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін
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