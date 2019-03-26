Федерація футболу Португалії вважає, що Мораєс натуралізований з порушенням – Україні може загрожувати покарання

"Синьо-жовті" можуть отримати технічну поразку в матчах відбору до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу через порушення правил натуралізації футболістів.

Федерація футболу Португалії вважає, що натуралізація форварда Жуніора Мораєса у збірну України відбулася з порушенням та невідповідністю критеріям, адже гравець не проживав безперервно на території України протягом п'яти років, повідомляє Mais Futebol.

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Повідомляється, що представники португальців незабаром звернуться у ФІФА, щоб організація проаналізувала дотримання усіх правил під час натуралізації бразильця. Якщо організація знайде порушення, то "синьо-жовтим" буде загрожувати технічна поразка в матчах, де брав участь Жуніор.

Зазначимо, що Мораєс виступає в Україні з 2012 року, однак взимку 2017 року він покинув країну та перейшов на правах оренди до китайського Тяньцзинь Теда. Таким чином, Жуніор прожив в України безперервно лише 4 роки та 8 місяців.

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