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Коноплянка: Ви любите критикувати, давайте всі порадіємо

08:23 2134 Читать на русском
Коноплянка: Ви любите критикувати, давайте всі порадіємо
Євген Коноплянка / фото: О. Попов

Вінгер збірної України Євген Коноплянка поділився враженнями від матчу відбору до Євро-2020 проти Люксембургу.

34’ Давід Тюрпель
 
Віктор Циганков 39’
Жерсон Родрігес 93’

"Валідол? Хлопці, таке теж буває. Чому так складно було? Наступне питання (сміється). Ми ж перемогли! Ви любите критикувати. Давайте всі порадіємо.

Люксембург – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Що можна сказати про Люксембург? Хороша команда. Вміє грати в футбол. Хлопці дуже компактно грали, організовано. Тільки компліменти в їхній бік. Вони обіграли Литву, сьогодні виконали свою установку. Ми теж намагалися, удача була на нашому боці.

Чи награли на другий гол? Вважаю, що так. Головне, що ми попереду. Прекрасний результат і в матчі Португалії з Сербією", – сказав Коноплянка.

Нагадаємо, що збірна України мінімально перемогла Люксембург на виїзді у матчі другого туру відбору до Євро-2020. На останніх хвилинах півзахисник господарів зрізав м'яч у власні ворота після стандарту.

Люксембург – Україна: переможний автогол як символ безідейності, трохи магії, дикий фарт і лідерство у відборі Євро-2020

Джерело: Футбол 24
Теги
Євро-2020 Люксембург - Україна Україна Україна Євген Коноплянка Євген Коноплянка
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