Коноплянка: Ви любите критикувати, давайте всі порадіємо

Вінгер збірної України Євген Коноплянка поділився враженнями від матчу відбору до Євро-2020 проти Люксембургу.

"Валідол? Хлопці, таке теж буває. Чому так складно було? Наступне питання (сміється). Ми ж перемогли! Ви любите критикувати. Давайте всі порадіємо.

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Що можна сказати про Люксембург? Хороша команда. Вміє грати в футбол. Хлопці дуже компактно грали, організовано. Тільки компліменти в їхній бік. Вони обіграли Литву, сьогодні виконали свою установку. Ми теж намагалися, удача була на нашому боці.

Чи награли на другий гол? Вважаю, що так. Головне, що ми попереду. Прекрасний результат і в матчі Португалії з Сербією", – сказав Коноплянка.

Нагадаємо, що збірна України мінімально перемогла Люксембург на виїзді у матчі другого туру відбору до Євро-2020. На останніх хвилинах півзахисник господарів зрізав м'яч у власні ворота після стандарту.

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