"Я не задоволений діями деяких гравців. У нас не було контргри взагалі. Хотіли, щоб на флангах була швидкість, а її не було, бо люди неправильно розташовувались навіть у тих епізодах, коли ми перехоплювали м’яч. Тому в першому таймі жодного удару, жодного моменту, жодної агресії.

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Другий тайм розпочали непогано, 15 хвилин грали агресивніше, перебудувались, випустили швидкісного Одарюка й нормально провели цей відрізок. Але прикра помилка в центрі поля призвела до гола. Шахтарю не можна давати простір. Далі вже розуміли, що відіграти два м’ячі у донеччан дуже важко. А потім пропустили ще. Шахтар нас переграв й рахунок справедливий.

Не розумію, чому арбітр ще й симпатизує такій сильній команді. Здається, у епізоді з падінням Твердохліба пенальті був, далі, як на мене, гра високо піднятою ногою в центрі поля у випадку з другим голом. Потім Гунічева Матвієнко підштовхував – і знову ми отримали гол. Важко судити, але мені здавалось, були порушення правил з боку гравців Шахтаря", – цитує Шарана прес-служба Миная.

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