Перемога Манчестер Сіті над Тоттенхемом (2:0) гарантувала Астон Віллі участь у Лізі чемпіонів на сезон 2024/25.

У вівторок, 14 травня, Манчестер Сіті здолав Тоттенхем у рамках перенесеного матчу 34-го туру АПЛ (2:0). Тим самим команда Пепа Гвардіоли позбавила "шпор" можливості пробитися в Лігу чемпіонів. Лондонська команда більше не зможе наздогнати Астон Віллу в турнірній таблиці – за тур до кінця чемпіонату бірмінгемці відірвалися на 5 очок.

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Це – перший вихід Астон Вілли в Лігу чемпіонів. Востаннє команда з Бірмінгема грала в головному європейському клубному турнірі 41 рік тому, коли він називався Кубком чемпіонів. У сезоні 1982/83 Астон Вілла дійшла до чвертьфіналу, в якому поступилася майбутньому фіналісту Ювентусу (1:2, 1:3).

У сезонах 1992/93 і 1995/96 Астон Вілла фінішувала другою і четвертою в АПЛ, але цього було недостатньо, щоб потрапити в Лігу чемпіонів.

Відтоді як у жовтні 2022 року Унаї Емері очолив цю бірмінгемську команду, тільки Манчестер Сіті, Ліверпуль і Арсенал набрали більшу кількість очок в АПЛ.

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